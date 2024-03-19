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На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей

На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске определен подрядчик, который будет ремонтировать 14 улиц в Ленинском и Кировском районах.

#НОВОСТИ

На Госзакупках появилась информация о подрядчике, который будет ремонтировать дороги в Ленинском и Кировском районах Красноярска.

Победителем тендера стало муниципальное предприятие «САТП».

Ремонт финансируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Контракт с подрядчиком находится в стадии подписания, его цена составляет 589,2 млн рублей.

В Ленинском районе будут отремонтированы 10 участков:

  1. Московская [от Корнетова до Волгоградская]
  2. Коломенская [от Московская до Коломенская, 23А]
  3. Инструментальная
  4. Волгоградская [от Корнетова до Московская, с учетом участка от Волгоградская, 13 до Корнетова]
  5. Рейдовая [от дома 17А до 68]
  6. Астраханская [от Крайняя до Московская]
  7. Шевченко [от 3-я Шинная до Шевченко, 8]
  8. Шевченко [от 3-я Шинная до Шевченко, 28]
  9. Чайковского [от Московская до Крайняя]
  10. Измайлова [от Мичурина до Волгоградской]

В Кировском районе ремонт пройдет на 4 участках:

  1. Грунтовая [от Затонская до Мичурина]
  2. Транзитная [от Добролюбова до Транзитная, 58]
  3. «Пионерская правда» [от Кутузова, 82 до Павлова, 63]
  4. Коммунальная [от Красраб до Коммунальная, 10]

После подписания контракта представители подрядной организации начнут разрабатывать и согласовывать графики проведения работ на каждом объекте. Работы начнутся, как только позволят погодные условия.

В 2024 в городе будут работать 53 общественных контролера.

В первую очередь внимание будет уделено приведению в нормативное состояние именно проезжей части. Подрядчик снимет старый асфальт, заменит бортовые камни, уложит два слоя нового асфальтобетонного покрытия и нанесет дорожную разметку.

В этом сезоне в Красноярске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 42 объекта — в 2024 освоят 3,2 млрд рублей.

Всего на торги было выставлено 8 контрактов — два подрядчика уже определены.

Помимо дорог из списка проекта будут отремонтированы и другие объекты — полный список есть на сайте мэрии.

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Автор: Петр Савельев
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