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Красноярский край потратит на ремонт детсадов 200 млн рублей

Детский сад № 295, Красноярск
Детский сад № 295, Красноярск. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Деньги намерены раздать всем дошкольным учреждениям муниципального уровня. Распределять будут в зависимости от количества воспитанников.

#НОВОСТИ

В 2024 на ремонт муниципальных детских садов Красноярского края направят 200 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Минобре.

Деньги будут выделяться из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Субсидии предусмотрены всем муниципальным образованиям, сумма будет рассчитана в зависимости от количества воспитанников, при этом для сельских территорий будет применяться повышенный коэффициент», — рассказали в министерстве.

Потратить выделенные средства можно будет на текущие ремонты фундамента, цоколя, отмостки, кровли, потолков, межэтажных перекрытий и полов, окон, дверей входных групп, лестниц, крылец, фасадов и приобретения оборудования.

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Автор: Петр Савельев
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