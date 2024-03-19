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Красноярск начали отмывать от зимней грязи специальным шампунем

Красноярск начали отмывать от зимней грязи специальным шампунем
Иллюстрация: t.me/mpsatp

Содержание улично-дорожной сети Красноярска в этом году обойдется бюджету в 745 млн рублей. Мойка тротуаров и других объектов — включена в эту стоимость.

#НОВОСТИ

В Красноярске начали мыть улично-дорожные объекты после зимы, — об этом в своем телеграм-канале рассказали сотрудники городского Специализированного автотранспортного предприятия (МП «САТП»).

Моем шумоизоляционные экраны, ограждения, разделительные бетонные блоки, остановочные павильоны. При необходимости используем специальный дорожный шампунь, который позволяет удалять въевшуюся грязь и мазутные пятна», — написали они.

Видео: t.me/mpsatp
 

Сейчас мойка означенных объектов идет только в дневное время, но в планах предприятия перейти на круглосуточный режим — как только установится стабильное тепло.

Мойка улично-дорожной сети Красноярска входит перечень обязанностей подрядчика, получившего годовой контракт на ее содержание. Такой компанией и является САТП. Тендер проводили в декабре 2023. Конечная цена контракта — 745 млн рублей.

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Подрядчику предстоит заменить провода, опоры и сами светильники.

 

 

Автор: Петр Савельев
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