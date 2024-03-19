Старейший педколледж Красноярска ищет новую крышу за 90 млн рублей

Здание колледжа было построено более 120 лет назад. Сейчас ему хотят починить кровлю и окна.

Красноярскому педагогическому колледжу №1 (Урицкого, 106) решили обновить кровлю и окна. Соответствующее объявление появилось на сайте Госзакупок.

Здание, в котором расположено учебное заведение, было построено в 1900...1903 и является объектом культурного наследия регионального значения. Ремонт кровли и окон будет вестись в рамках работ по его сохранению.

Стартовая цена контракта составляет 89,5 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит отремонтировать стропила, заменить покрытие кровли, снабдив его защитой от молний, отреставрировать печные трубы, слуховые окна, водостоки, аттики и карнизы, а также заменить окна.

Проект нужно закончить до 1 декабря 2024.

Подать заявку на участие можно до 28 марта. Определить победителя торгов планируют 1 апреля 2024.

Выяснить, когда в последний раз ремонтировали кровлю и окна в Красноярском педколледже №1, не удалось — в самом заведении не смогли ответить на этот вопрос.

Однако Владимир Тишков, замдиректора по административно-хозяйственной части, пояснил DK.RU, что за три года, которые он в нем работает, ремонтов не было.

Читайте также:

Дом из «Паразитов» и усадьба с прудом: топ элитной недвижимости Красноярска в марте`2024

Дом с авторскими фресками, коттедж с инсталляцией Василия Слонова, усадьба с прудом для карпов — DK. RU проанализировал предложения на красноярском рынке элитной недвижимости в марте`2024.

Дома не будет: застройщику отказали в строительстве дома на месте завода «Вентокальдо»

Контрольные органы заявили, что возведение этого здания приведет к дефициту мест в школах и детсадах Свердловского района.

В Красноярске вновь планируют продать здание банка «Кедр»

Объявление о продаже объекта недвижимости на ул. Ленина, 54 появилось на сайте Avito.