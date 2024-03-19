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Старейший педколледж Красноярска ищет новую крышу за 90 млн рублей

Старейший педколледж Красноярска ищет новую крышу за 90 млн рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Здание колледжа было построено более 120 лет назад. Сейчас ему хотят починить кровлю и окна.

#НОВОСТИ

Красноярскому педагогическому колледжу №1 (Урицкого, 106) решили обновить кровлю и окна. Соответствующее объявление появилось на сайте Госзакупок.

Здание, в котором расположено учебное заведение, было построено в 1900...1903 и является объектом культурного наследия регионального значения. Ремонт кровли и окон будет вестись в рамках работ по его сохранению.

Стартовая цена контракта составляет 89,5 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит отремонтировать стропила, заменить покрытие кровли, снабдив его защитой от молний, отреставрировать печные трубы, слуховые окна, водостоки, аттики и карнизы, а также заменить окна.

Проект нужно закончить до 1 декабря 2024.

Подать заявку на участие можно до 28 марта. Определить победителя торгов планируют 1 апреля 2024.

Выяснить, когда в последний раз ремонтировали кровлю и окна в Красноярском педколледже №1, не удалось — в самом заведении не смогли ответить на этот вопрос.

Однако Владимир Тишков, замдиректора по административно-хозяйственной части, пояснил DK.RU, что за три года, которые он в нем работает, ремонтов не было.

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Объявление о продаже объекта недвижимости на ул. Ленина, 54 появилось на сайте Avito.

 

Автор: Петр Савельев
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