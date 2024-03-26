Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024

Достроить развязку на Пашенном, от Судостроительной в Тихие Зори, планируют до 31 июля. Об этом сегодня на сессии сообщил Сергей Шикунов, и.о. руководителя департамента градостроительства мэрии.

Пока строители столкнулись с проблемой выноса линий передач. Сейчас нужно подготовить документы и схему территориального планирования Красноярского края. После чего энергетики будут готовить проект планировки объекта, чтобы вынести опору ЛЭП.

Планируем до 31 июля завершить основные строительно-монтажные работы и запустить движение по этой очень важной дороге, — сообщил Сергей Шикунов.

Ранее Владислав Логинов, глава Красноярска, отмечал, что стоит задача завершить строительство в этом году.

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