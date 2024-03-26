Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024
Достроить развязку на Пашенном, от Судостроительной в Тихие Зори, планируют до 31 июля. Об этом сегодня на сессии сообщил Сергей Шикунов, и.о. руководителя департамента градостроительства мэрии.
Планируем до 31 июля завершить основные строительно-монтажные работы и запустить движение по этой очень важной дороге, — сообщил Сергей Шикунов.
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КрасРЖД ввела максимальные меры безопасности в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»
Поскольку транспорт является зоной риска, на железной дороге введены максимальные меры безопасности в связи с терактом.
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Аэропорту Красноярска обновят «последнюю милю» автодороги
Покрытие заменят на участке в четыре километра. Также планируется отремонтировать обход Железногорска. На оба этих объекта выделено порядка 407 млн рублей.
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На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей
В Красноярске определен подрядчик, который будет ремонтировать 14 улиц в Ленинском и Кировском районах.
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Страховщики назвали самые аварийные улицы в Красноярске
Самая аварийная улица Красноярска — Партизана Железняка. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.