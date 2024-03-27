На содержание дорог Красноярска потратят более 900 млн рублей

В эту сумму входит уборка и ремонт дорог, мостов, нанесение разметки и многое другое до конца года.

За содержание улично-дорожной сети (УДС) Красноярска в 2024 администрация города готова заплатить 916 млн рублей. Такова начальная цена контракта с мэрией, который появился на сайте госзакупок.

В списке объектов, за которые должен будет отвечать подрядчик, 1 699 улиц и проездов, общей протяженностью почти 1,2 млн погонных метров, 7,5 тыс. м ливневой канализации и 115 мостов, путепроводов, подземных переходов.

Их нужно будет чистить от мусора и пыли, а зимой — снега, посыпать противогололедными материалами, когда это необходимо. Также в списке работ нанесение разметки, замена бордюров, установка дорожных знаков и светофоров, очистка ливневок и многое другое — в общей сложности 1 249 процедур.

Все это делать нужно будет до конца 2024. Определиться с подрядчиком городские власти планируют 16 апреля.

Ранее, в декабре 2023, мэрия Красноярска расторговала контракт на 745 млн рублей также на содержание городской улично-дорожной сети в 2024. Таким образом в целом по этой статье расходы бюджета города в этом году составят 1,661 млрд рублей. Чем отличаются эти два контракта, в администрации города DK.RU пообещали рассказать позже.

Также отметим, на содержание УДС Красноярска в 2023 по двум подобным контрактам было потрачено 1,133 млрд рублей. Оба получило принадлежащее муниципалитету «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), которое выиграло и первые торги по 2024.

Обновлено в 15:03: в департаменте горхозяйства администрации Красноярска пояснили, что два упомянутых контракта различаются списком объектов содержания, а также в последний заложен еще и ямочный ремонт.

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