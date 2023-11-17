В Красноярске суд удовлетворил иск о возврате «Сибиряком» территории комбайнового завода
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры региона к «дочкам» «Сибиряка» — СЗ «Новоостровский» и ООО «Новоостровский». Они были поданы в декабре 2022.
Строительные компании потребовали вернуть территории бывшего комбайнового завода в пользу государства. Иск суд удовлетворил полностью. Прокуратура такое решение объясняла тем, что территория завода площадью 658 тыс. квадратных метров является федеральной собственностью. Муниципалет распорядился участком, не имея на то полномочий и передал ее в собственность без согласия правообладателя.
Часть территории уже освоена застройщиком, там возводят ЖК «Новоостровский», «Дубенский» и «Суриков». Уже построенные дома и те, которые находятся на этапе возведения, сносить не будут. А вот свободные участки придется вернуть.
Решение может быть обжаловано УСК «Сибиряк» в течение месяца.
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