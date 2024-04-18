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Красноярск ожидает штормовой ветер

Красноярск ожидает штормовой ветер
Иллюстрация: logos44.ru

По данным Гидрометцентра 19 апреля 2024 в Красноярском крае ожидается сильный ветер.

#НОВОСТИ

В пятницу 19 апреля 2024 днем в центральных и южных районах региона ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 25 м/с и более.

Жителям края напоминают о мерах безопасности в ветреную погоду:

  • Следует держаться подальше от деревьев и не парковать под ними машины.
  • Обходить стороной строящиеся здания и легкие конструкции типа рекламных щитов.
  • В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру телефона экстренных служб 112.

Также штормовые порывы ветра 19 апреля ожидаются на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

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Автор: Петр Савельев
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