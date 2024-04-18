Красноярск ожидает штормовой ветер

В пятницу 19 апреля 2024 днем в центральных и южных районах региона ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 25 м/с и более.

Также штормовые порывы ветра 19 апреля ожидаются на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

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