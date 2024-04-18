Красноярск ожидает штормовой ветер
По данным Гидрометцентра 19 апреля 2024 в Красноярском крае ожидается сильный ветер.
В пятницу 19 апреля 2024 днем в центральных и южных районах региона ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 25 м/с и более.
Жителям края напоминают о мерах безопасности в ветреную погоду:
- Следует держаться подальше от деревьев и не парковать под ними машины.
- Обходить стороной строящиеся здания и легкие конструкции типа рекламных щитов.
- В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру телефона экстренных служб 112.
Также штормовые порывы ветра 19 апреля ожидаются на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Читайте также
-
Только хорошие новости: читай, отдыхай. Премьера рубрики
8 млрд человек живы, около 50 тыс. авиаполетов ежедневно заканчиваются успешно, 200 тыс. московских кошек счастливы, на календаре — весна. DK.RU подобрал только хорошие новости для выходного дня.31.03.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Сергей Скорович: «Спорт сохранил те эмоции, которые первым предпринимателям давал бизнес»
Экс-наставник «ВИЗ-Синары» и мужской сборной России по мини-футболу, ныне возглавляющий нижегородское «Торпедо», ответил на вопросы DK.RU о сохранении мотивации и о новом витке тренерской карьеры.12.03.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Красноярский край оказался в числе сибирских лидеров по ввозу электромобилей
В целом по Сибири количество ввезенных жителями авто на электрической тяге за год выросло более чем в шесть раз.15.01.2024Новости ДККрасноярск
-
«Такая возможность появилась впервые за 100 лет»: зачем идти на рынок Ближнего Востока?
Эксперты, работающие в странах Персидского залива, рассказали, кому стоит искать партнеров на этом рынке и на что нужно обратить внимание, чтобы не потерять деньги.26.10.2023Новости ДКЕкатеринбург