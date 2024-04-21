Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
93,44
99,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Умер известный красноярский радиоведущий Денис Иконников

Умер известный красноярский радиоведущий Денис Иконников
Автор фото: Алексей Федореев. Иллюстрация: vk.com

Денис Иконников, известный красноярский радиоведущий, журналист и саундпродюсер скончался на 46 году жизни.

#НОВОСТИ

О смерти Дениса сообщило его радио «Красноярск Главный».

Ушел из жизни Денис Иконников. Человек, проживший с нашей радиостанцией и с нами огромную, плодотворную часть жизни. Фирменное звучание станции, огромное количество программ и проектов таких, как «Перезагрузка», «Тихий час», «Трудности перевода», и еще большое количество идей — это все его «ушей и мозгов» дело», — сказано в некрологе.

Перед смертью Денис долго и тяжело болел.

У Иконникова остались жена, трехлетний сын и трехмесячная дочь.

Прощание состоится в понедельник 22 апреля 2024 в 13:00, в бюро «Крематорий Закаменский» — Красноярск, Свердловская, 3.

Читайте также

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске резервируют землю на Лесопарковой для реконструкции дорогиВ Красноярске резервируют землю на Лесопарковой для реконструкции дороги
  • Ближневосточное бистро Mazel Tov в Красноярске закрываетсяБлижневосточное бистро Mazel Tov в Красноярске закрывается
  • Рынки «Южный» и «Луч» в Красноярске застроят жильем и соцкульбытомРынки «Южный» и «Луч» в Красноярске застроят жильем и соцкульбытом
  • Комплекс «Паркон» начнет фиксировать нарушения правил парковки по всему центру КрасноярскаКомплекс «Паркон» начнет фиксировать нарушения правил парковки по всему центру Красноярска
  • В Красноярске выставили на продажу ТЦ BazzarВ Красноярске выставили на продажу ТЦ Bazzar
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.