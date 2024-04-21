Умер известный красноярский радиоведущий Денис Иконников
Денис Иконников, известный красноярский радиоведущий, журналист и саундпродюсер скончался на 46 году жизни.
О смерти Дениса сообщило его радио «Красноярск Главный».
Ушел из жизни Денис Иконников. Человек, проживший с нашей радиостанцией и с нами огромную, плодотворную часть жизни. Фирменное звучание станции, огромное количество программ и проектов таких, как «Перезагрузка», «Тихий час», «Трудности перевода», и еще большое количество идей — это все его «ушей и мозгов» дело», — сказано в некрологе.
Перед смертью Денис долго и тяжело болел.
У Иконникова остались жена, трехлетний сын и трехмесячная дочь.
Прощание состоится в понедельник 22 апреля 2024 в 13:00, в бюро «Крематорий Закаменский» — Красноярск, Свердловская, 3.
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