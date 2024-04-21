Умер известный красноярский радиоведущий Денис Иконников

О смерти Дениса сообщило его радио «Красноярск Главный».

Ушел из жизни Денис Иконников. Человек, проживший с нашей радиостанцией и с нами огромную, плодотворную часть жизни. Фирменное звучание станции, огромное количество программ и проектов таких, как «Перезагрузка», «Тихий час», «Трудности перевода», и еще большое количество идей — это все его «ушей и мозгов» дело», — сказано в некрологе.