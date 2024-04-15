Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО

Александр Рахманов, бывший замглавы Сосновоборска и политтехнолог, погиб в ходе участия в специальной военной операции.

О гибели г-на Рахманова сообщает КП-Красноярск со ссылкой на администрацию Сосновоборска.

«С Александром Юрьевичем мы довольно часто общались, и несмотря на то, что он был моим политическим оппонентом, давал мудрые советы, делился опытом... Прошлой осенью Александр Рахманов добровольцем ушел в зону специальной военной операции, где получил довольно тяжелое ранение при артударе», — поделился Алексей Бойков, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании края.

В местной мэрии рассказали, что в феврале 2024 Александр Рахманов вернулся в Соновоборск, где проходил реабилитацию, и после снова отправился в зону СВО.

Справка Александр Рахманов был широко известен как профессиональный политтехнолог с большим опытом работы в выборных кампаниях в различных регионах России, в том числе в Красноярском крае, в Чите, в Сургуте и других. В 2009…2017 служил в администрации Сосновоборска в качестве замглавы мэра. Позже переехал в ХМАО на место советника главы Сургута, где курировал местные СМИ.

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