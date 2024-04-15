Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.04
93,44
99,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО

Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО
Иллюстрация: «Сосновоборск. Наши Новости»

Александр Рахманов, бывший замглавы Сосновоборска и политтехнолог, погиб в ходе участия в специальной военной операции.

#НОВОСТИ

О гибели г-на Рахманова сообщает КП-Красноярск со ссылкой на администрацию Сосновоборска.

«С Александром Юрьевичем мы довольно часто общались, и несмотря на то, что он был моим политическим оппонентом, давал мудрые советы, делился опытом... Прошлой осенью Александр Рахманов добровольцем ушел в зону специальной военной операции, где получил довольно тяжелое ранение при артударе», — поделился Алексей Бойков, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании края.

В местной мэрии рассказали, что в феврале 2024 Александр Рахманов вернулся в Соновоборск, где проходил реабилитацию, и после снова отправился в зону СВО.

Справка

 
Александр Рахманов был широко известен как профессиональный политтехнолог с большим опытом работы в выборных кампаниях в различных регионах России, в том числе в Красноярском крае, в Чите, в Сургуте и других. В 2009…2017 служил в администрации Сосновоборска в качестве замглавы мэра. Позже переехал в ХМАО на место советника главы Сургута, где курировал местные СМИ.
 

Фото: stribuna.ru

Читайте также

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»
  • Основательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премииОсновательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премии
  • Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр АстафьеваГотовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева
  • В Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрикиВ Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрики
  • Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.