Фракцию ЛДПР в заксобрании края возглавил Алексей Бойков

Депутат Заксобрания Алексей Бойков стал руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании.

Сегодня, в преддверии сессии, прошло заседание совета Законодательного Собрания. Там о кадровых перестановках сообщил спикер ЗС Алексей Додатко.

Ранее фракцию возглавлял Александр Глисков. Его арестовали 2 ноября 2023, а днем ранее задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия.

Ранее адвокаты просили изменить Александру Глискову меру пресечения, но суд отказал в этом. Пока депутат остается в СИЗО, следствие по делу завершено.