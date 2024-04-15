Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.04
93,44
99,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фракцию ЛДПР в заксобрании края возглавил Алексей Бойков

Фракцию ЛДПР в заксобрании края возглавил Алексей Бойков
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Депутат Заксобрания Алексей Бойков стал руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании.

#НОВОСТИ
Сегодня, в преддверии сессии, прошло заседание совета Законодательного Собрания. Там о кадровых перестановках сообщил спикер ЗС Алексей Додатко.

Ранее фракцию возглавлял Александр Глисков.  Его арестовали 2 ноября 2023, а днем ранее задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия. 
 
Ранее адвокаты просили изменить Александру Глискову меру пресечения, но суд отказал в этом. Пока депутат остается в СИЗО, следствие по делу завершено.

Справка

 
Алексей Бойков родился в 1987 в Красноярске. Окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». Был ИП, потом помощником депутата, с 2015 — член партии ЛДПР.
 

Читайте также:

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»
  • Основательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премииОсновательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премии
  • Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр АстафьеваГотовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева
  • В Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрикиВ Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрики
  • Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.