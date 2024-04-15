Фракцию ЛДПР в заксобрании края возглавил Алексей Бойков
Депутат Заксобрания Алексей Бойков стал руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании.
Сегодня, в преддверии сессии, прошло заседание совета Законодательного Собрания. Там о кадровых перестановках сообщил спикер ЗС Алексей Додатко.
Ранее фракцию возглавлял Александр Глисков. Его арестовали 2 ноября 2023, а днем ранее задержали.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия.
Ранее адвокаты просили изменить Александру Глискову меру пресечения, но суд отказал в этом. Пока депутат остается в СИЗО, следствие по делу завершено.
Справка
Алексей Бойков родился в 1987 в Красноярске. Окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». Был ИП, потом помощником депутата, с 2015 — член партии ЛДПР.
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