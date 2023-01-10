Красноярец Сергей Толмачев станет первым заместителем главы Запорожской области
Сергей Толмачев уходит с поста заместителя губернатора Севастополя. Об этом рассказал у себя в Telegram Михаил Развожаев, глава Севастополя.
Он пояснил, что Сергей Толмачев принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области.
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