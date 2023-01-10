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Красноярец Сергей Толмачев станет первым заместителем главы Запорожской области

Красноярец Сергей Толмачев станет первым заместителем главы Запорожской области
Иллюстрация: соцсети Сергея Толмачева

Сергей Толмачев уходит с поста заместителя губернатора Севастополя. Об этом рассказал у себя в Telegram Михаил Развожаев, глава Севастополя.

#НОВОСТИ

Он пояснил, что Сергей Толмачев принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области. 

Справка

 
Сергей Толмачев начинал карьеру политконсультанта в 1996 году с выборов в Красноярске. Принимал активное участие в избирательных кампаниях Александра Лебедя и Александра Хлопонина. Работал во многих регионах России и за рубежом. В Крыму он вел кампанию губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, за что получил политическую премию РАСО «Гамбургский счет». Также он был депутатом Горсовета Красноярска, а затем ЗС Красноярского края. Затем уехал в Севастополь, где был советником губернатора, а потом стал замом главы Севастополя.
 

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Автор: Петр Савельев
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