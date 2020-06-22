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Красноярская джелатерия открыла уличную торговлю

Красноярская джелатерия открыла уличную торговлю
Иллюстрация: Наталья Кобец

Кафе A.Roma Cremeria, специализирующееся на производстве и продаже джелато – мороженого, произведенного по итальянской технологии, – открыло торговлю с уличного прилавка.

#НОВОСТИ

Таким образом в кафе намерены избежать эффекта «бутылочного горлышка», который возникает при заказе «от двери».

Когда захотелось мороженого, и его приходится ждать у двери кафе, кажется, что проходит вечность, а у тележки время проходит быстрее, процесс на глазах у покупателя, какой-то интерактив», - объясняет логику решения сооснователь джелатерии Константин Глазов.

Специальную тележку, которая сохраняет необходимый для джелато температурный режим и оборудована специальной системой вентиляции, заказали еще в прошлом году, груз успел прийти из Италии до начала пандемии. Покупка обошлась почти в 500 тысяч рублей.

В прошлом году у нас было много заявок на выездные мероприятия, а маневренного и легкого оборудования не было, поэтому мы решили заказать специальную тележку. Но сейчас она пока простаивает: массовые мероприятия, праздники, фестивали запрещены. Мы подумали и решили выставить ее у дверей кафе, чтобы привлечь дополнительных покупателей», - рассказал DK.RU Константин Глазов.

Напомним, кафе и производство итальянского мороженого в Красноярске открылось в августе 2018 года при поддержке краевого Агентства развития бизнеса.

 

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