Красноярская джелатерия открыла уличную торговлю
Кафе A.Roma Cremeria, специализирующееся на производстве и продаже джелато – мороженого, произведенного по итальянской технологии, – открыло торговлю с уличного прилавка.
Таким образом в кафе намерены избежать эффекта «бутылочного горлышка», который возникает при заказе «от двери».
Когда захотелось мороженого, и его приходится ждать у двери кафе, кажется, что проходит вечность, а у тележки время проходит быстрее, процесс на глазах у покупателя, какой-то интерактив», - объясняет логику решения сооснователь джелатерии Константин Глазов.
Специальную тележку, которая сохраняет необходимый для джелато температурный режим и оборудована специальной системой вентиляции, заказали еще в прошлом году, груз успел прийти из Италии до начала пандемии. Покупка обошлась почти в 500 тысяч рублей.
В прошлом году у нас было много заявок на выездные мероприятия, а маневренного и легкого оборудования не было, поэтому мы решили заказать специальную тележку. Но сейчас она пока простаивает: массовые мероприятия, праздники, фестивали запрещены. Мы подумали и решили выставить ее у дверей кафе, чтобы привлечь дополнительных покупателей», - рассказал DK.RU Константин Глазов.
Напомним, кафе и производство итальянского мороженого в Красноярске открылось в августе 2018 года при поддержке краевого Агентства развития бизнеса.