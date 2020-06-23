Сеть «Кекс&Крендель» открыла еще одно кафе в Красноярске
До сегодняшнего под вывеской «Кекс&Крендель» в Красноярске работало девять точек общепита. Теперь их стало на одну больше. Но торгуют, по-прежнему, только навынос.
Красноярская сеть кафетериев «Кекс&Крендель» пополнилась еще одним заведением. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал соучредитель компании Александр Борисенко.
Открылся очередной «Кекс&Крендель» в парке «Прищепка», который расположен в Октябрьском районе на улице Садовая, 2г/1. Теперь из десяти заведений сети не работает лишь одно — в Торговом квартале на Свободном. Все работающие торгуют навынос.
Как пояснил Борисенко редакции DK.RU, пока планируется, что новый кафетерий будет работать в сезонном формате. Но если парк продолжит функционировать и зимой, то заведение несколько переформатируют.
Об объеме инвестиций в открытие новой точки и ожидаемых сроках окупаемости предприниматель говорить отказался.
Напомним, что с введением режима самоизоляции «Кекс&Крендель» закрыл все свои кафетерии с 1 апреля 2020 года. Однако уже 5 апреля один из них вернулся в строй. А потом подтянулись и остальные.