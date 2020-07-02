Ответственным за экологию в «Норникеле» станет Андрей Бугров

Как говорится в сообщении «Норникеля», менеджмент компании поддержал предложения совета директоров. Старшим вице-президентом по вопросам экологии и защиты окружающей среды станет Андрей Бугров, он работает в «Норникеле» с 2013 года и хорошо знаком с экологической повесткой компании.

Как заявил председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни, улучшение экологической ситуации в регионах присутствия – один из ключевых приоритетов компании.

Сегодня мы сталкиваемся с более серьезными проблемами, актуальными для всех людей во всем мире — изменение климата и его влияние на арктический регион и нашу деятельность. Для решения этих проблем мы создали независимую целевую группу совета директоров по вопросам защиты окружающей среды. Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем, а также чтобы отслеживать прогресс в выполнения наших экологических программ мирового уровня», - приводит слова Гарета Пенни пресс-служба компании.

Андрей Бугров в свою очередь отметил, что «Норникель» намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе.

Совместная работа, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но внести посильный вклад в защиту природы Арктики», - подчеркнул он.

СПРАВКА Андрей Бугров родился 27 июня 1952 года в Москве. В 1974 году с отличием окончил экономический факультет Московского государственного института международных отношений по специальности «Международные экономические отношения». Там же, успешно защитив диссертационную работу получил ученую степень «кандидат экономических наук». С 1977 по 1991 год работал в системе Министерства иностранных дел СССР. Затем входил в топ-менеджмент многих российских и иностранных компаний, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, РАО ЕЭС, ИНТЕРРОС, концерна «Силовые машины», AMG N.V. (Нидерланды), РусГидро, Интер РАО. В «Норникель» пришел в 2013 году на пост заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом. С 2015 по 2016 год - вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель". С 2016 года - старший вице-президент. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

О том, кто займет должность замдиректора по экологии Заполярного филиала, пока не сообщается.

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильска произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Пока на территории Норильского промышленного района сохраняется режим ЧС федерального уровня. По оценкам МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки. Как сообщил на совещании в правительстве Красноярского края 30 июня первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, собрано уже более 90% разлитого топлива, и сейчас компания готовится к следующему этапу – рекультивации почвы в районе ТЭЦ-3 и береговой линии реки Амбарной.