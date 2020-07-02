Ответственным за экологию в «Норникеле» станет Андрей Бугров
Совет директоров компании предложил ввести должность старшего вице-президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды, также в Заполярном филиале появится замдиректора по экологии.
Как говорится в сообщении «Норникеля», менеджмент компании поддержал предложения совета директоров. Старшим вице-президентом по вопросам экологии и защиты окружающей среды станет Андрей Бугров, он работает в «Норникеле» с 2013 года и хорошо знаком с экологической повесткой компании.
Как заявил председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни, улучшение экологической ситуации в регионах присутствия – один из ключевых приоритетов компании.
Сегодня мы сталкиваемся с более серьезными проблемами, актуальными для всех людей во всем мире — изменение климата и его влияние на арктический регион и нашу деятельность. Для решения этих проблем мы создали независимую целевую группу совета директоров по вопросам защиты окружающей среды. Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем, а также чтобы отслеживать прогресс в выполнения наших экологических программ мирового уровня», - приводит слова Гарета Пенни пресс-служба компании.
Андрей Бугров в свою очередь отметил, что «Норникель» намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе.
Совместная работа, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но внести посильный вклад в защиту природы Арктики», - подчеркнул он.
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О том, кто займет должность замдиректора по экологии Заполярного филиала, пока не сообщается.
Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильска произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Пока на территории Норильского промышленного района сохраняется режим ЧС федерального уровня. По оценкам МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки. Как сообщил на совещании в правительстве Красноярского края 30 июня первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, собрано уже более 90% разлитого топлива, и сейчас компания готовится к следующему этапу – рекультивации почвы в районе ТЭЦ-3 и береговой линии реки Амбарной.