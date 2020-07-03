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Красноярск с Владивостоком свяжет прямой авиарейс

Красноярск с Владивостоком свяжет прямой авиарейс
Иллюстрация: twitter.com/aurora_airlines

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») объявила о запуске нового прямого маршрута между Красноярском и Владивостоком. Полетная программа заявлена до конца лета

#НОВОСТИ

Полеты будут выполняться по 30 августа четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям на Airbus 319. Вылет из Владивостока в 19:25 с прибытием в Красноярск в 21:35 (время в пути 5 часов 10 минут). Вылет обратного рейса из Красноярска в 22:35, прибытие во Владивосток – 06:35 (время в пути – 5 часов). Время местное. Пассажирам предлагается горячее бортовое питание.

Рейсы выполняются под кодом «Аэрофлота», билеты на них можно купить через сайт головной компании, сейчас цены на билеты начинаются от 14 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее DK.RU сообщал о том, что национальный авиаперевозчик отложил на 1 год запуск международного хаба на базе аэропорта «Красноярск» — это уже второй перенос «Аэрофлотом» сроков начала реализации этого проекта.

Напомним, что о своем намерении создать в Красноярске хаб нацперевозчик объявил еще в марте 2019 года. К 2023-му он собирался создать на базе красноярского аэропорта узел, где будут базироваться самолеты Boeing 737 и SuperJet100. Рейсы по 11 новым направлениям внутри страны и за рубеж планировали начать 29 марта 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса сроки перенесли на июнь.

 

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