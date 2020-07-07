Росприроднадзор оценил размер ущерба экологии Таймыра

Компании предложено заплатить штраф добровольно, в частности, 147 046 011 000 рублей за вред, нанесенный водным ресурсам, и 738 616 500 рублей за вред, причиненный почвам.

Ранее в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, которое транслировалось в прямом эфире, глава «Норникеля» Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации последствий аварии в 10 млрд рублей – помимо штрафа, который «сколько насчитают, столько насчитают».

Также Росприроднадзор сообщил о результатах внеплановой проверки АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3. Ведомство установило, что предприятие «представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду» и не обеспечило содержание в исправном состоянии технологического оборудования. Как сообщает «Коммерсант», руководству компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что сумма штрафа посчитана приблизительно, потому что за такой короткий срок (авария произошла 29 мая, ее последствия полностью еще не ликвидированы) невозможно объективно оценить причиненный ущерб. Но возможно, это будет самый крупный экологический штраф в истории российского бизнеса. В то же время эксперты отмечают, что ситуация не повлияет на финансовую устойчивость компании, хотя могут осложнить отношения с другим крупным акционером «Норникеля» - компанией «Русал», руководство которой уже выражало недовольство предложением снизить размер дивидендов за 2020 год. Аналитики также отмечают: не исключено, что компания оспорит размер штрафа, а также он будет снижен на сумму, которая потребовалась на ликвидацию последствий.

Отметим, сейчас все работы на месте ЧП проводятся за счет «Норникеля», компания уже потратила на это пять миллиардов рублей.

В «Норникеле» воздержались от комментариев по поводу суммы штрафа и стратегии по взаимодействию с надзорными органами.

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильска произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Пока на территории Норильского промышленного района сохраняется режим ЧС федерального уровня. По оценкам МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки. Как сообщил на совещании в правительстве Красноярского края 30 июня первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, собрано уже более 90% разлитого топлива, и сейчас компания готовится к следующему этапу – рекультивации почвы в районе ТЭЦ-3 и береговой линии реки Амбарной.