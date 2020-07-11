Запрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском крае
Решение об отмене запрета приняли в четверг на очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Но действовать оно начало только сейчас.
С 11 июля 2020 года ограничение времени торговли алкоголем в Красноярском крае вернулось к своим докадрантинным значениям — с 23 до 8 часов. Прежний лимит — с 18:00 до 10:00 — больше не действует. Соответствующий закон опубликован на портале регионального правительства.
Запрет 2 апреля 2020 года на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 стал ответом на обращение главы краевой полиции Александра Речицкого, в котором он заявлял, что в период самоизоляции в регионе на 19% увеличилось число тяжких бытовых преступлений на алкогольной почве.
С ослаблением карантинных ограничений ситуация изменилась. Поэтому 9 июля 2020 года депутаты ЗС отменили свое предыдущее решение. Но так этот закон начинает действовать только на следующий день после публикации (а это случилось только 10 июля), то в силу он вступил лишь сегодня.