Запрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском крае

С 11 июля 2020 года ограничение времени торговли алкоголем в Красноярском крае вернулось к своим докадрантинным значениям — с 23 до 8 часов. Прежний лимит — с 18:00 до 10:00 — больше не действует. Соответствующий закон опубликован на портале регионального правительства.

Запрет 2 апреля 2020 года на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 стал ответом на обращение главы краевой полиции Александра Речицкого, в котором он заявлял, что в период самоизоляции в регионе на 19% увеличилось число тяжких бытовых преступлений на алкогольной почве.