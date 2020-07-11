Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.07
71,22
80,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Запрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском крае

Запрет на торговлю алкоголем после 18:00 больше не действует в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Решение об отмене запрета приняли в четверг на очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Но действовать оно начало только сейчас.

#НОВОСТИ
С 11 июля 2020 года ограничение времени торговли алкоголем в Красноярском крае вернулось к своим докадрантинным значениям — с 23 до 8 часов. Прежний лимит — с 18:00 до 10:00 — больше не действует. Соответствующий закон опубликован на портале регионального правительства.
 
Запрет 2 апреля 2020 года на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 стал ответом на обращение главы краевой полиции Александра Речицкого, в котором он заявлял, что в период самоизоляции в регионе на 19% увеличилось число тяжких бытовых преступлений на алкогольной почве.
 
С ослаблением карантинных ограничений ситуация изменилась. Поэтому 9 июля 2020 года депутаты ЗС отменили свое предыдущее решение. Но так этот закон начинает действовать только на следующий день после публикации (а это случилось только 10 июля), то в силу он вступил лишь сегодня.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сергея Титова лишили статуса депутата Заксобрания Красноярского краяСергея Титова лишили статуса депутата Заксобрания Красноярского края
  • В администрации Красноярска назначен новый вице-мэр по безопасностиВ администрации Красноярска назначен новый вице-мэр по безопасности
  • Часть магазинов в красноярской «Планете» снова начнут работатьЧасть магазинов в красноярской «Планете» снова начнут работать
  • В Красноярском крае продлили режим самоизоляции, но разрешили ресторанам открыть террасыВ Красноярском крае продлили режим самоизоляции, но разрешили ресторанам открыть террасы
  • На Аэровокзальной начали сносить павильоныНа Аэровокзальной начали сносить павильоны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.