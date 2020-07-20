Международный туроператор присматривается к зимней Хакасии

Правительство Хакасии ведет переговоры с ANEX Tour о продлении чартерной программы (рейсы Москва — Абакан) компании на зимний период. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на министра экономического развития республики Николая Евдокимова.

Подтвердила эту информацию и заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour Яна Муромова. Однако она подчеркнула, что приглашение туристов зимой — это «большая работа для самой Хакасии».

Туристам надо предоставить размещение и заинтересовать. Если будут все возможности для этого, а предпосылки есть, то рейс будет продолжен», — заявила она.

Напомним, что ANEX Tour (посредствам своей дочерней авиакомпании AZUR air) запустил чартеры из Москвы в Хакасию 19 июля. Первый рейс, по словам Муромовой, был загружен на 100%, глубина продаж остальных рейсов — около 50%.

Это такой первый и очень важный кейс — как федеральному туроператору правильно запустить совершенно новое направление на внутреннем рынке. Хакасия — это наш первый проект, но не единственный. Мы занимаемся еще тремя новыми проектами в России», — сообщила она, правда, не уточнив о каких проектах идет речь.