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Пандемия COVID-19 «срезала» объемы автокредитования в Красноярском крае почти на четверть

Пандемия COVID-19 «срезала» объемы автокредитования в Красноярском крае почти на четверть
Иллюстрация: pixabay.com

Кредитование в Красноярском крае переживает не лучшие времена — по всем направлениям эксперты отмечают существенное снижение объемов заимствований. Вот и с автокредитованием не все гладко.

#НОВОСТИ
В первом полугодии 2020 года в Красноярском крае выдано 4 382 автокредита, что на 27,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
 
По этому показателю регион оказался на первом месте среди 30 территорий РФ с наибольшим числом выданных займов подобного типа. На втором месте идет Москва (25,7%) и Московская область (25%). Наименьшее же снижение отмечается в Кемеровской, Белгородской и Омской областях — 1%, 6,7% и 6,8% соответственно.
 
В среднем по России число выданных в январе-июне 2020 года автокредитов по сравнению с показателями первого полугодия 2019-го сократилось на 17,8%, составив 364 тысячи единиц — это меньше, чем в 2017 году.
 
Как говорят в НБКИ, основное падение выдачи автокредитов в первом полугодии пришлось на период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года. После же ослабления карантинных ограничений граждане направились в автосалоны реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос, что привело к росту числа займов на покупку автомобилей в июне 2020-го на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако утверждать, что такую картину мы будем наблюдать до конца 2020 года, было бы не верно. Скорее всего, в последующие месяцы объемы выдачи автокредитов окажутся существенно меньшими по сравнению с прошлым годом», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Напомним, что в мае 2020 года в Красноярском крае выдали на 78% больше автокредитов, чем в апреле этого же года. Однако итоговое их число оказалось более чем вдвое меньше результатов мая 2019-го.
 
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