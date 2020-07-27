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Цена золота обновила максимум 2011 года

Цена золота обновила максимум 2011 года
Иллюстрация: rosrabota.ru

В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 1,1 % к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум.

#НОВОСТИ

Цена на золото на биржах Азии достигла в понедельник рекордного уровня в $1 923 за тройскую унцию в условиях неопределенности выхода стран, прежде всего крупнейшей экономика мира — США, из кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса, — сообщает газета Financial Times.

Стоимость драгоценного металла, интерес к которому у инвесторов в таких условиях, как правило, возрастает, увеличилась и достигла исторического максимума при падении курса доллара.

Это произошло на фоне опасений по поводу перспектив экономики США и ухудшающихся отношений между Пекином и Вашингтоном, указывает издание.

Подобная тенденция наблюдается уже несколько торговых сессий подряд. На нынешнюю ситуацию повлияли и последние сообщения из США, где зафиксировано 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в частности, в штатах Флорида, Теннесси и Аризона.

Рынки чутко реагируют на сообщения как о распространении коронавируса, так и на нарастающую напряженность, и [инвесторы] предпочитают золото, чтобы застраховаться от такого рода неопределенностей», — цитирует FT слова эксперта японского банка Мидзухо Кена Чжана.

Цель 4000+

Напомним, что в ноябре 2019 года рынок драгметаллов всколыхнула новость, что крупный анонимный трейдер приобрел пакет опционов на золото со страйком в $4000 и экспирацией в июне 2021 года. Сумма сделки шокирующая — $1,75 млн. По оценкам аналитиков, получить прибыль от нее возможно только в том случае, если к дате экспирации цена драгметалла превысит $4003,50.

Тогда эксперты терялись в догадках, что может так кардинально измениться в мире, чтобы желтый металл начал торговаться по такой сумасшедшей цене.

 

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