Красноярцы стали больше занимать «до зарплаты»

В июне 2020 года средний размер «займа до зарплаты» в Красноярском крае составлял 7 419 рублей, что на 4,1% больше, чем в мае этого же года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

По размеру микрозайма край оказался на 22 месте среди регионов России. А по степени его роста — на четвертом. Сильнее всего — на 7% — «заём до зарплаты» вырос в Татарстане. Дальше идут Башкирия (6,3%) и Ханты-Мансийский автономный округ (4,7%). В среднем же по стране он увеличился на 2,2%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает рост среднего размера микрозайма с постепенным ослаблением ковидных ограничений.

По мере снятия жестких „карантинных“ мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа „до зарплаты“ демонстрирует постепенное возвращение к значениям начала года», — говорит он.

Стоит, правда, отметить, что в Татарстане вторая волна снятия ограничений началась только 15 июля. А ни в Башкирии, ни в ХМАО (как и в Красноярском крае) речи о ней не идет до сих пор.