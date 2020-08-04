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Красноярцы стали больше занимать «до зарплаты»

Красноярцы стали больше занимать «до зарплаты»
Иллюстрация: pixabay.com

Вслед за количеством выданных в Красноярском крае микрозаймов, начал расти и их размер. Эксперты связывают это с постепенным ослаблением карантинных мероприятий.

#НОВОСТИ
В июне 2020 года средний размер «займа до зарплаты» в Красноярском крае составлял 7 419 рублей, что на 4,1% больше, чем в мае этого же года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
 
По размеру микрозайма край оказался на 22 месте среди регионов России. А по степени его роста — на четвертом. Сильнее всего — на 7% — «заём до зарплаты» вырос в Татарстане. Дальше идут Башкирия (6,3%) и Ханты-Мансийский автономный округ (4,7%). В среднем же по стране он увеличился на 2,2%.
 
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает рост среднего размера микрозайма с постепенным ослаблением ковидных ограничений.
По мере снятия жестких „карантинных“ мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа „до зарплаты“ демонстрирует постепенное возвращение к значениям начала года», — говорит он.
Стоит, правда, отметить, что в Татарстане вторая волна снятия ограничений началась только 15 июля. А ни в Башкирии, ни в ХМАО (как и в Красноярском крае) речи о ней не идет до сих пор.
 
Напомним, что в июне 2020 года в Красноярском крае на 2,1% выросло и количество выданных микрозаймов.
 
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