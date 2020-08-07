«Норникель» переходит на дивизионную систему управления

Переход на дивизионную систему управления производственными и вспомогательными активами является важным шагом развития системы управления компании.

Площадки предприятия разделят на три дивизиона — Норильский, Кольский, Забайкальский. В них войдут предприятия «Норникеля», находящиеся в соответствующем регионе, выполняющие производственные (горные, металлургические) и поддерживающие (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и др.) функции, не только относящиеся непосредственно к основному производству.

Текущая юридическая структура останется без изменений. Наряду с сохранением сквозных вертикалей (кадровая, финансовая, юридическая и безопасность), корпоративный центр сохранит кураторство за логистикой, сбытом, операционной деятельностью и стратегическими проектами», — уточняют в компании.

Руководителем Норильского дивизиона станет директор Заполярного филиала Николай Уткин. Кольский дивизион возглавит генеральный директор КГМК Евгений Борзенко. Руководить Забайкальским дивизионом будет генеральный директор Быстринского ГОКа Александр Попов. Все трое будут также назначены вице-президентами «Норникеля».

Предпосылками к переходу на дивизионную модель управления стали проведенная централизация сервисных функций в Общем центре обслуживания, а также высокий уровень зрелости бизнес-процессов в компании и степень их автоматизации, достигнутые командой менеджмента за последние годы.

Такая модель соответствует лучшим международным и российским практикам горно-металлургической отрасли. Ее преимуществами являются повышение скорости принятия решений и усиление ответственности «на местах», — отметил старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения Сергей Дубовицкий.

Переход на новую систему станет важным дополнением к ранее принятому пакету мер, разработанным по результатам анализа причин недавних экологических инцидентов. Дополнительно к усилению экологической функции в компании и созданию комитета по рискам под руководством президента компании формирование дивизионов существенно повысит уровень ответственности их руководителей, повысит операционные и инвестиционные полномочия производственных активов при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра.