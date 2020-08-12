Дополнительные рейсы в Геленджик запустили из Красноярска
В авиакомпании NordStar объявили о запуске дополнительных рейсов в Геленджик из Красноярска. Частота полетов с 28 августа будет увеличена до двух раз в неделю.
Самолеты на черноморский курорт из Красноярска начали летать со 2 августа один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет рейса из Красноярска — в 7:05, прибытие на юг России — в 8:55. Загрузка самолетов на этом направлении 100 %.
В связи с высокой популярностью с 28 августа к воскресному рейсу добавится еще один еженедельный вылет — улететь в Геленджик из Красноярска можно будет также по пятницам. Дополнительный рейс будет выполняться в 12:35, прибытие в аэропорт Геленджика — в 14:30. Вылет обратного рейса в Красноярск — по пятницам в 15:30, прибытие в аэропорт назначения — в 1:20 в субботу», — объявили в компании NordStar.
Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800.
Напомним, сегодня, 12 августа, после длительного перерыва из Красноярска улетел первый чартерный рейс в Турцию. Самолет с пассажирами сделал пересадку в Ростове-на-Дону.
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