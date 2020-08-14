Остаемся зимовать? Стоит ли красноярскому бизнесу менять прописку

Беспокойство предпринимателей понятно: кризис затронул всю экономику. Как объяснял DK.ru министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, «очевидно, что в текущей ситуации в той или иной степени пострадали все отрасли, но есть те, у кого сложились сразу все негативные факторы: и приостановка деятельности из-за самоизоляции, и полное отсутствие спроса, и необеспеченные обязательства перед клиентами». Поэтому какие-то отрасли получили больше преференций и сразу, какие-то меньше и потом.

Впрочем, широкий спектр мер поддержки не утешит никого, если не касается предпринимателя лично. Кому-то важно получить конкретную помощь, например, субсидию на зарплату, кому-то хоть что-нибудь. Но вряд ли возможно учесть индивидуальные потребности 100 160 субъектов малого и среднего бизнеса – столько предприятий МСП зарегистрировано в Красноярском крае. Соответственно, доказывать, что власть какого-либо уровня подумала о конкретном ИП – задача неразрешимая.

Сравнивать регионы России по мерам поддержки малого бизнеса впрямую не очень корректно: все они различаются с точки зрения бюджетного наполнения. Часть субъектов РФ (обычно небольших) видят основу своего регионального бюджета исключительно в межбюджетных трансфертах федерального уровня, а часть крупных регионов, в их числе Красноярский край, живет «на свои». Кроме того, у каждого своя экономическая специфика – для кого-то малый бизнес представляет существенный и однородный сектор экономики, а где-то МСП есть во всех отраслях и структура бизнеса неоднородна. Но мы изучили принятые в субъектах законодательные акты.

Отметим, Красноярский край отреагировал на вызов достаточно быстро: указ губернатора о первоочередных мерах вышел в самом начале пандемии – 4 апреля, закон был принят 24 апреля. В Новосибирской и Иркутской областях законы о региональных мерах поддержки не приняты до сих пор. Благодаря быстрой реакции Красноярскому краю удалось скорректировать норму, касающуюся определения ключевого ОКВЭД. Если в федеральном перечне пострадавших отраслей право на поддержку имеет предприятие, определившее главный вид деятельности при регистрации, то в Красноярском крае нюанс этот учли: в законе по снижению УСН и налога на имущество предусмотрена возможность определения вида экономической деятельности «по факту» – то есть, по получаемым доходам. Да и перечень видов экономической деятельности, на который распространяются те или иные меры поддержки, в нашем регионе шире федерального. Это объясняется попыткой учесть целый набор факторов: и проблемы с контрагентами, и проблемы с поставщиками, и падение спроса именно на определенную группу товаров, даже если ограничения не были введены. Так, регион ввел 27 групп видов деятельности дополнительно к федеральному списку из 38. Таким образом мерами поддержки смогут воспользоваться в два раза больше субъектов МСП. Многие регионы, например, Хакасия и Кемеровская область руководствуются исключительно федеральным списком.

Стоит сказать, что Красноярский край использовал весь перечень региональных налогов, чтобы оказать поддержку МСП: это налог на имущество, налог по упрощенной системе, транспортный налог, патентная система налогообложение и даже ЕНВД (снизили в 40 муниципальных образованиях). Из всех регионов СФО подобным образом поступила только Омская область. В Хакасии, Туве, Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской области задействованы не все налоговые инструменты. В этих регионах либо вообще не используют региональные налоги для поддержки, либо используют выборочно. Например, в Кемерове не снижали транспортный налог, в Хакасии, как и в Тыве нет снижения транспортного налога и налога на имущество организаций. В Иркутской области эти меры пока в виде законопроектов, а в Новосибирской области даже не рассматриваются.

Только один субъект Российской Федерации пошел на снижении ставки УСН по всем видам деятельности, это Тува. В абсолютном выражении поддержку получат 3,5 тысячи предпринимателей. Отметим, что в республике насчитывается 6714 субъектов МСП (в Красноярском крае – более ста тысяч), и они составляют значительную часть экономики Тувы. Узкая палитра мер региональной поддержки компенсируется их широким применением. Так, например, региональные контрольные органы в Туве сократили 28 видов проверок субъектов МСП, а в Красноярском крае более 650.

В нашем регионе предусмотрены также и точечные меры налоговой поддержки, например, для предприятий, сдающих площади субъектам МСП. В налоге на имущество предусмотрен вычет снижения: на величину арендной платы вычитается налог на имущество. Другая история – компенсация из бюджета процентной ставки ежемесячных платежей для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики по уже заключенным кредитам в коммерческих банках.

Конечно, меры господдержки не могут полностью компенсировать потери бизнеса из-за пандемии и учесть нужды каждого предпринимателя. Но все же в Красноярском крае удалось выстроить достаточно гибкую и мобильную систему.