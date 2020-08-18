Чартеры в Хакасию заменили регулярными рейсами
Туроператор Aneх Tour отменил чартерные рейсы в Хакасию из-за снижения спроса на поездки. Эксперты не связывают это с возобновлением авиасообщения с Турцией.
Чартерные рейсы авиакомпании Azur Air (партнер Aneх Tour) заменят регулярными полетами бортов S7. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).
Летать из Москвы в Абакан чартеры Azur’а начали 19 июля 2020 года. Завершиться же программа должная была 6 сентября.
Первые два рейса Azur Air заполняли менеджеры столичных и региональных турагентств, которые знакомились с регионом, а места на последующих бортах находились в свободной продаже. Очевидно, что спрос на направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией», — цитирует «Интерфакс-Туризм» представителя РСТ.
Это сокращение и стало причиной замены чартеров регулярными рейсами.
В самом Aneх Tour уверяют, что это решение не связано с открытием зарубежных направлений, а опыт взаимодействия с Республикой Хакасия по продвижению нового туристического бренда на рынке является «удачным и эффективным, о чем говорят не только наличие продаж, но и повышение спроса у соседних регионов», пишет ТАСС.
Напомним, что еще до запуска чартеров в Хакасию, Anex Tour заявлял, что рассматривает возможность инвестировать в один из местных санаториев, чтобы довести его до пятизвездочного уровня турецких отелей. А чуть позже туроператор говорил о расширении программы полетов на зимний период.