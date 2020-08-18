Чартеры в Хакасию заменили регулярными рейсами

Чартерные рейсы авиакомпании Azur Air (партнер Aneх Tour) заменят регулярными полетами бортов S7. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

Летать из Москвы в Абакан чартеры Azur’а начали 19 июля 2020 года. Завершиться же программа должная была 6 сентября.

Первые два рейса Azur Air заполняли менеджеры столичных и региональных турагентств, которые знакомились с регионом, а места на последующих бортах находились в свободной продаже. Очевидно, что спрос на направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией», — цитирует «Интерфакс-Туризм» представителя РСТ.

Это сокращение и стало причиной замены чартеров регулярными рейсами.

В самом Aneх Tour уверяют, что это решение не связано с открытием зарубежных направлений, а опыт взаимодействия с Республикой Хакасия по продвижению нового туристического бренда на рынке является «удачным и эффективным, о чем говорят не только наличие продаж, но и повышение спроса у соседних регионов», пишет ТАСС.