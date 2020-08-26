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Ответственный за культуру покинул мэрию Красноярска

Ответственный за культуру покинул мэрию Красноярска
Иллюстрация: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000893208594

Руководитель главного управления культуры администрации города Сергей Костюков уволен с занимаемого поста, сообщается на сайте администрации города.

#НОВОСТИ
Ранее о готовящемся уходе Сергея Костюкова расказывали и источники DK.RU.
 
Последним рабочим днем Сергея Костюкова было 21 августа. Причина ухода — собственное желание. Пока исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель Сергея Костюкова Ольга Викулина.
 
Руководить красноярским управлением культуры Сергей Костюков начал 9 марта 2018 года, находясь при этом в должности начальника отдела культурной политики и социокультурного мониторинга. А в июне 2018 года вступил в должность руководителя управления. До этого в течение продолжительного времени — с 2009 по 2018 годы — он был директором центра авторского самоопределения молодежи «Зеркало».
 
На днях DK.RU рассказывали об еще одной кадровой перестановке в администрации города — о назначении главы департамента городского хозяйства. 
 
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