Ответственный за культуру покинул мэрию Красноярска

Ранее о готовящемся уходе Сергея Костюкова расказывали и источники DK.RU.

Последним рабочим днем Сергея Костюкова было 21 августа. Причина ухода — собственное желание. Пока исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель Сергея Костюкова Ольга Викулина.

Руководить красноярским управлением культуры Сергей Костюков начал 9 марта 2018 года, находясь при этом в должности начальника отдела культурной политики и социокультурного мониторинга. А в июне 2018 года вступил в должность руководителя управления. До этого в течение продолжительного времени — с 2009 по 2018 годы — он был директором центра авторского самоопределения молодежи «Зеркало».