На месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караоке
Заведение Александра Белова закрылось в середине июня 2020 года. Правда, речь шла не о ликвидации предприятия, а о смене формата. Сроков тогда не называлось.
Бар RV сменит название на BRED PITTЬ. Об этом рассказал телеграм-канал CLUBER 24.
Помимо названия сменят и формат. Теперь это будет бар с танцами, караоке и afterparty. Руководить им будет опять же Александр Белов.
Конкретную дату открытия он пока не называет, но вероятно, что это произойдет на этой неделе.