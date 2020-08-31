На месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караоке

Бар RV сменит название на BRED PITTЬ. Об этом рассказал телеграм-канал CLUBER 24.

Помимо названия сменят и формат. Теперь это будет бар с танцами, караоке и afterparty. Руководить им будет опять же Александр Белов.

Конкретную дату открытия он пока не называет, но вероятно, что это произойдет на этой неделе.