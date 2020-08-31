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На месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караоке

На месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караоке
Иллюстрация: instagram.com/bred_pitt2000

Заведение Александра Белова закрылось в середине июня 2020 года. Правда, речь шла не о ликвидации предприятия, а о смене формата. Сроков тогда не называлось.

#НОВОСТИ
Бар RV сменит название на BRED PITTЬ. Об этом рассказал телеграм-канал CLUBER 24.
 
Помимо названия сменят и формат. Теперь это будет бар с танцами, караоке и afterparty. Руководить им будет опять же Александр Белов.
Конкретную дату открытия он пока не называет, но вероятно, что это произойдет на этой неделе.
На месте RV-бара в Красноярске откроется бар с караоке 1
Напомним, что RV-бар ушел с клубной карты Красноярска во второй половине июля 2020 года. До этого он, как и другие игроки рынка, с конца марта не работал по причине введения в Красноярском крае режима самоизоляции, который (для ресторанов, кафе и баров) отменили с 28 августа.
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