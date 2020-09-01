На месте «Кареты» в Красноярске откроются «Три коржа»
Собственники ресторана «Карета», не проработавшего и года, решили переформатировать его в кондитерскую. Собственно, за десерты красноярцы и ценили это заведение.
Новая кондитерская «Три коржа» открылась на проспекте Мира, 96 — в помещении бывшего ресткафе «Карета». Об этом сообщили в Instagram заведения.
О планах расширения сети кондитерских представитель компании рассказывал DK.RU еще в июне 2020 года. Правда, тогда, об открытии на месте другого заведения ее учредителей (собственник «Кареты» и «Трех коржей» Наталья Штурова), речи не было.
Напомним, что «Карета» открылась в Красноярске в мае 2019 года. А в феврале 2020-го — закрылась. Одной из отличительных черт заведения был его интерьер. Сохранили ли его при переформатировании, пока неизвестно, как и объем инвестиций в проект — связаться с руководством «Коржей» не удалось.