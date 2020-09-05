Холдинг Bellini Group открыл самые большие «Перцы» в Красноярске

Заведение с итальянской кухней находится на улице Карамзина в Белых росах. Там же в торговом центре «Утиный плес» работает кондитория «Ромбаба». Ее запускали в формате навынос в середине июня, во время коронавирусных ограничений. Такое же соседство кондитории и пиццерии есть на Копылова и Взлетке.



Площадь новых «Перцев» составила почти 700 кв.м. Кроме зоны ресторана здесь будет работать большая детская комната.



Добавим, это самое большое заведение среди «Перцев». Согласно сайту компании, сейчас сеть представлена шестью пиццериями в Красноярске. Ранее DK.RU рассказывали, что во время пандемии закрылись «Перцы» на Маерчака.

В конце мая в компании также анонсировали запуск ещё нескольких заведений в этом году.