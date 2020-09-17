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Кешбэк за поездки по России могут увеличить до 50 тысяч рублей

Кешбэк за поездки по России могут увеличить до 50 тысяч рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Проект постановления правительства, предусматривающий изменение условий программы, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает ТАСС.

#НОВОСТИ

Согласно документу, максимальный кешбэк за поездку может составить 50 тысяч рублей, кроме того, авторы проекта предлагают снять ограничение по минимальной стоимости туристической услуги и сократить минимальную длительность поездки до двух ночей. Программу намерены распространить и на санатории, имеющие медицинские лицензии, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей. Могут войти в программу и агрегаторы туристических услуг.

Также проектом постановления закреплено право Федерального агентства по туризму по установлению срока исполнения туристской услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса», - отмечается в проекте документа.

Напомним, что программа путешествий по России с кэшбэком стартовала 21 августа. Распространялась она только на туры, оплаченные картой «МИР» до 28 августа. Размер кэшбэка — от 5 000 до 15 000 рублей. В Красноярском крае такие туры предлагали пять компаний.

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