Кешбэк за поездки по России могут увеличить до 50 тысяч рублей

Согласно документу, максимальный кешбэк за поездку может составить 50 тысяч рублей, кроме того, авторы проекта предлагают снять ограничение по минимальной стоимости туристической услуги и сократить минимальную длительность поездки до двух ночей. Программу намерены распространить и на санатории, имеющие медицинские лицензии, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей. Могут войти в программу и агрегаторы туристических услуг.

Также проектом постановления закреплено право Федерального агентства по туризму по установлению срока исполнения туристской услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса», - отмечается в проекте документа.

Напомним, что программа путешествий по России с кэшбэком стартовала 21 августа. Распространялась она только на туры, оплаченные картой «МИР» до 28 августа. Размер кэшбэка — от 5 000 до 15 000 рублей. В Красноярском крае такие туры предлагали пять компаний.