«Третья волна» — в Красноярске «заминировали» суды и мэрию

По Красноярску снова прокатилась волна, якобы, минирований госучреждений. В частности, известно, что электронные письма с подобными сообщениями получили в Ленинском, Кировском, Железнодорожном и краевом судах, а также в мэрии Красноярска.

Спецслужбы сейчас проверяют все эти здания. Кое-где, правда, обошлось без эвакуации — например, в краевом суде, сообщает ТАСС.