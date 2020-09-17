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«Третья волна» — в Красноярске «заминировали» суды и мэрию

«Третья волна» — в Красноярске «заминировали» суды и мэрию
Иллюстрация: телеграм-канал «Прима»

Анонимный источник снова разослал в госучреждения Красноярска электронные письма с сообщением об их минировании. Спецслужбы проверяют здания, где их получили.

#НОВОСТИ
По Красноярску снова прокатилась волна, якобы, минирований госучреждений. В частности, известно, что электронные письма с подобными сообщениями получили в Ленинском, Кировском, Железнодорожном и краевом судах, а также в мэрии Красноярска.
 
Спецслужбы сейчас проверяют все эти здания. Кое-где, правда, обошлось без эвакуации — например, в краевом суде, сообщает ТАСС.
 
Это уже третий раз за последнее время, когда в Красноярске, якобы, минируют здания. Впервые в этом году это произошло чуть больше месяца назад — 13 августа. История повторилась ровно через неделю. Оба раза «минировали» суды и аэропорт. Сегодня же, рассказали DK.FU в пресс-службе воздушной гавани, подобных сообщений они не получали.
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