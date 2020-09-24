В Красноярском крае сократилось число туристических компаний

В 2019 года в Красноярском крае действовало 333 туристические компании, что на 30 фирм меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Красноярскстате.

Их услугами воспользовались 94 743 человека — это на 19,6% меньше, чем в 2018 году. Туры же за рубеж приобрели 73 724 человека, что на 23% меньше прошлогодних показателей.

Средняя стоимость туров по зарубежным странам, в 2019 году составила 117,3 тысячи рублей, по территории России — 38,4 тысячи рублей.

Наиболее популярными среди заграничных поездок был отдых в Таиланде (31,2%), Вьетнаме (22,2%), Турции (21,9%) и Китае (11%). Среди российских направлений лидером у красноярцев оказался Краснодарский край (21,9%). Также пользовались спросом поездки в Республику Крым (7,1%), Санкт-Петербург (6,5%), Алтайский край (5,5%) и Хакасия (3,6%).

Турфирмами края в 2019 году был отправлен в туры по региону 861 иностранный гражданин, из которых 46,7% — граждане Китая, 22,1% — Германии и 10,2 процента — Эстонии.

Как пояснили DK.RU в агентстве по туризму Красноярского края, снижение числа туркомпаний в регионе — это результат естественных движений рынка, а не негативная тенденция.

Какие-то компании сливаются, закрываются, открываются новые — это обычная жизнь рынка. Никакого тренда на ухудшение ситуации в прошлом году мы не наблюдали», — говорит руководитель агентства Юлия Верхушина.

Также, по ее словам, данные Красноярскстата не отражают полной картины в сфере туризма, поскольку далеко не все компании, занимающиеся этим бизнесом, попадают эту статистику. По ОКВЭДам же, говорит Верхушина, в крае насчитывается около 650 турфирм.