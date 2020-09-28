Красноярский уполномоченный по правам человека собирается посетить виссарионовские деревни
Марк Денисов признал, что не был там уже четыре года. Также он не исключает возможность вмешательства в процесс аппарата федерального уполномоченного по правам человека.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов собирается проехать по селам Курагинского района, в которых проживают члены секты «Церковь Последнего Завета». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого омбудсмена.
Не был там четыре года. Думаю, что это будет после 8 октября», — цитирует издание Денисова.
Также, по его словам, один из задержанных — Вадим Редькин — жаловался в аппарат российского уполномоченного на применение при задержании грубой физической силы и нарушении других его прав.
Я сделаю все, что в моих компетенциях, но в деле задействованы федеральные силовые органы, следственные действия проводились на территории нескольких субъектов, поэтому, думаю, что основную роль здесь сыграет центральный аппарат уполномоченного по правам человека», — сказал Денисов.
Напомним, что руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали три дня назад — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности.