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Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителя

Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителя
Иллюстрация: Любовь Сахарова/Instagram

Работать в качестве исполняющего обязанности новый глава управления начал еще в конце августа. Официальное назначение на эту должность состоялось лишь сейчас.

#НОВОСТИ
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение о назначении руководителя главного управления культуры Красноярска. Им станет Любовь Сахарова, до этого исполнявшая обязанности главы ведомства.
 
Первый рабочий день Сахаровой в новой должности был вчера — 5 октября.
 
Ее предшественник — Сергей Костюков — оставил свой пост 21 августа 2020 года, проработав в этом качестве лишь два с половиной года. Сахарова начала работать спустя неделю.
 
Любовь Сахарова начинала как учитель хора в одной из красноярских школ. . С 2010 года занималась режиссурой и постановкой крупных краевых и городских культурных событий, а в 2012 году заняла пост режиссера в краевом Доме работников просвещения. Также известно, что с 2018 года она является главным режиссером фестиваля «Мир Сибири».
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