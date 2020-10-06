Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителя

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение о назначении руководителя главного управления культуры Красноярска. Им станет Любовь Сахарова, до этого исполнявшая обязанности главы ведомства.

Первый рабочий день Сахаровой в новой должности был вчера — 5 октября.

Ее предшественник — Сергей Костюков — оставил свой пост 21 августа 2020 года, проработав в этом качестве лишь два с половиной года. Сахарова начала работать спустя неделю.

Любовь Сахарова начинала как учитель хора в одной из красноярских школ. . С 2010 года занималась режиссурой и постановкой крупных краевых и городских культурных событий, а в 2012 году заняла пост режиссера в краевом Доме работников просвещения. Также известно, что с 2018 года она является главным режиссером фестиваля «Мир Сибири».