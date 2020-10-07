Красноярских грабителей инкассаторов оставили под арестом

Подозреваемые в нападении на инкассаторов останутся под стражей еще на три месяца. Такое решение принял Центральный районный суд Красноярска.

Напомним, что 30 мая 2020 года трое неизвестных напали на инкассаторов Сбербанка, ранив их и похитив свыше 2 млн рублей. Задержали подозреваемых 8 июня, а на следующий день взяли под стражу на два месяца, но в начале августа арест продлили.

Теперь Юрий Чанчиков, Михаил Рубцов и Алексей Истягин, обвиняемые в «разбое, совершенном в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших» (п.п. «б,в» ч.4 ст. 162 УК РФ) останутся в СИЗО до 7 декабря 2020 года включительно.