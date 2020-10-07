Красноярских грабителей инкассаторов оставили под арестом
Это уже второе продление содержания под стражей для трех подозреваемых в нападении. Они уже провели в СИЗО четыре месяца. Теперь придется еще почти столько же.
Подозреваемые в нападении на инкассаторов останутся под стражей еще на три месяца. Такое решение принял Центральный районный суд Красноярска.
Напомним, что 30 мая 2020 года трое неизвестных напали на инкассаторов Сбербанка, ранив их и похитив свыше 2 млн рублей. Задержали подозреваемых 8 июня, а на следующий день взяли под стражу на два месяца, но в начале августа арест продлили.
Теперь Юрий Чанчиков, Михаил Рубцов и Алексей Истягин, обвиняемые в «разбое, совершенном в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших» (п.п. «б,в» ч.4 ст. 162 УК РФ) останутся в СИЗО до 7 декабря 2020 года включительно.
Добавим, что Алексей Истягин в ряду прочего подозревается в том, что был организатором этого преступления. На тот момент он был директором и учредителем красноярских складских компаний «Ваш склад» и «Ваш склад-2». По данным справочной системы rusprofile.ru он по-прежнему остается в этом качестве.