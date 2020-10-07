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Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться

Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
Иллюстрация: vk.com

В Алтайском крае Роспотребнадзор рекомендовал приостановить деятельность фудкортов, торговых центров, кинотеатров и развлекательных центров для детей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

#НОВОСТИ

Глава Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко направила губернатору Алтайского края Виктору Томенко письмо, в котором попросила усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщает «Коммерсант».

Свободный коечный фонд составляет 31,6% (критерий третьего этапа — не менее 50%), охват тестированием на 100 тыс. населения в сутки — 219,39 (критерий третьего этапа — не более 110). Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжается, темп прироста составляет 0,7%, средний недельный темп прироста — 0,72%», - говорится в письме.

Роспотребнадзор предложил губернатору региона ограничить проведение массовых мероприятий в закрытиях помещениях, обеспечить соблюдение масочного режима школьниками, а также приостановить оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети и рассмотреть «вопрос об изменении сроков начала осенних каникул для детей на две недели ранее установленного срока».

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. По мнению Роспотребнадзора, студенты вузов и систему профессионального образования также должны перейти на дистанционную форму обучения.

Напомним, сам глава Алтайского края Виктор Томенко 28 сентября был госпитализирован с двусторонней пневмонией. До этого губернатор амбулаторно лечился от коронавируса, который у него диагностировали 22 сентября.

Отметим, что в конце июня Виктора Томенко уже отправляли на самоизоляцию по причине пандемии, но тогда COVID-19 диагностировали у нескольких приблеженных к нему чиновников.

 

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