Открываются рейсы в Танзанию из Новосибирска
Авиакомпания AZUR air запускает рейсы в Танзанию на остров Занзибар из Новосибирска. Стоимость турпакета от ANEX Tour на двоих начинается от 134 тыс. рублей.
Авиакомпания AZUR air расширяет географию полетов на Занзибар. С ноября в Танзанию можно будет улететь и из Новосибирска.
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 777−300ER в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней, сообщает авиакомпания.
Цены турпакетов компании ANEX Tour начинаются от 134 тыс. руб. на двоих с завтраками и от 155 тыс. руб. на двоих с системой «все включено», сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров».
Визовый режим
Если целью поездки является отдых, то виза открывается прямо в аэропорту по прибытию к месту назначения. Время пребывания в Танзании по такой визе ограничено 90 днями.
Получить туристическую визу по прилету можно в несколько этапов:
- Заполнение миграционной карты и анкеты по факту прибытия.
- Подача бумаг офицеру таможенного контроля.
- Оплата наличными или пластиковой картой visa/mastercard.
- Проставление штампа в паспорт.
Процедура не займет много времени, однако если стоять в очереди не хочется, можно заранее подать заявку на сайте миграционной службы Танзании.
Процесс подачи заявки состоит из четырех этапов:
- Заполнение формы на английском языке. В анкету нужно ввести личные данные: место проживания, прописка, контактные данные, цель поездки.
- Прикрепление необходимых отсканированных документов.
- Осуществление платежа.
- Подача заявки на рассмотрение.
Ответ приходит в течение десяти дней на указанную электронную почту. Отследить состояние заявки позволяет идентификационный номер, присвоенный при заполнении формы. Нужно сохранить этот код в электронном или бумажном виде. На сайте предусмотрена возможность возвратиться к заполнению анкеты спустя определенный промежуток времени. Для этого нужно кликнуть по специальной ссылке.
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