Открываются рейсы в Танзанию из Новосибирска

Авиакомпания AZUR air расширяет географию полетов на Занзибар. С ноября в Танзанию можно будет улететь и из Новосибирска.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 777−300ER в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней, сообщает авиакомпания.

Цены турпакетов компании ANEX Tour начинаются от 134 тыс. руб. на двоих с завтраками и от 155 тыс. руб. на двоих с системой «все включено», сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров».

Визовый режим

Если целью поездки является отдых, то виза открывается прямо в аэропорту по прибытию к месту назначения. Время пребывания в Танзании по такой визе ограничено 90 днями.

Получить туристическую визу по прилету можно в несколько этапов:

Заполнение миграционной карты и анкеты по факту прибытия.

Подача бумаг офицеру таможенного контроля.

Оплата наличными или пластиковой картой visa/mastercard.

Проставление штампа в паспорт.

Процедура не займет много времени, однако если стоять в очереди не хочется, можно заранее подать заявку на сайте миграционной службы Танзании.

Процесс подачи заявки состоит из четырех этапов:

Заполнение формы на английском языке. В анкету нужно ввести личные данные: место проживания, прописка, контактные данные, цель поездки.

Прикрепление необходимых отсканированных документов.

Осуществление платежа.

Подача заявки на рассмотрение.

Ответ приходит в течение десяти дней на указанную электронную почту. Отследить состояние заявки позволяет идентификационный номер, присвоенный при заполнении формы. Нужно сохранить этот код в электронном или бумажном виде. На сайте предусмотрена возможность возвратиться к заполнению анкеты спустя определенный промежуток времени. Для этого нужно кликнуть по специальной ссылке.

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