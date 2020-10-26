Красноярский театр оперы и балета приостановил работу из-за коронавируса

Руководство Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского решило приостановить деятельность до 11 ноября на фоне растущего числа заболевших коронавирусом.

Спектакли октября - балет «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова и концерт-путешествие «Вокруг света за 80 минут» - отменили. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

После улучшения эпидемиологической ситуации театр снова откроет свои двери для зрителей, купленные билеты будут действовать на все спектакли репертуара 2020 года.

Красноярцы, желающие вернуть билеты, могут сделать это сделать в кассе театра и через онлайн-сервисы.

Ранее спектакли отменили театр имени Пушкина и Красноярский музыкальный театр.