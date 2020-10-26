Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.10
76,46
90,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский театр оперы и балета приостановил работу из-за коронавируса

Красноярский театр оперы и балета приостановил работу из-за коронавируса
Иллюстрация: "Городские новости"

Руководство Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского решило приостановить деятельность до 11 ноября на фоне растущего числа заболевших коронавирусом.

#НОВОСТИ

Спектакли октября - балет «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова и концерт-путешествие «Вокруг света за 80 минут» - отменили. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

После улучшения эпидемиологической ситуации театр снова откроет свои двери для зрителей, купленные билеты будут действовать на все спектакли репертуара 2020 года.

Красноярцы, желающие вернуть билеты, могут сделать это сделать в кассе театра и через онлайн-сервисы.

Ранее спектакли отменили театр имени Пушкина и Красноярский музыкальный театр.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работыКрасноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работы
  • Бывший министр строительства края скончался от коронавирусаБывший министр строительства края скончался от коронавируса
  • В Красноярском крае вводятся ограничения в связи с коронавирусомВ Красноярском крае вводятся ограничения в связи с коронавирусом
  • Краевые власти намерены развивать в Хатанге арктический туризмКраевые власти намерены развивать в Хатанге арктический туризм
  • Личный зачет: самопродвижение по-красноярскиЛичный зачет: самопродвижение по-красноярски
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.