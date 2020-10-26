Губернаторы Сибири болеют коронавирусом: Алтайский край, Хакасия, Иркутск, Кузбасс

Кто следующий? Уже четыре руководителя субъекта Федерации подтвердили, что заражены коронавирусом. Известно, что заболевание диагностировано также у мэров Абакана и Красноярска.

В ходе первой волны переболел, возможно, дважды, глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Заражение коронавирусом подтвердилось у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который на прошлой неделе ушел на самоизоляцию из-за появления у него симптомов и выявления заболевания у его супруги Анны Цивилевой, сообщает ТАСС.

Положительный тест и у главы Иркутской области Игоря Кобзева, он работает на самоизоляции.

Отметим, в свяи с осложнением эпидемиологической обстановки, в Красноярском крае введены некоторые ограничения на работу прдедприятий сервиса и услуг, а также при проведении массовых мероприятий.