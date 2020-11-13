Бывший кандидат на пост главы Хакасии готовит отзыв Валентина Коновалова

Александр Мяхар, выдвигавшийся от «Партии Роста», создал инициативную группу с целью запустить процесс отзыва своего бывшего соперника - главы республики коммуниста Валентина Коновалова.

Как сообщает «КоммерсантЪ», члены инициативной группы займутся сбором подписей избирателей, чтобы обратиться в республиканский Верховный суд с обвинением против главы Хакасии в нарушении местного и федерального законодательства. В частности, члены инициативной группы указывают, что о Валентин Коновалов нарушил предвыборное обещание и не смог понизить тарифы на электроэнергию. Также, сообщает «Ъ», нарушением сторонники отзыва называют назначение в декабре 2018 года министром экологии республики Сергея Арехова без согласования с Рослесхозом. Республиканская прокуратура по обращению «Общероссийского народного фронта» уже требовала устранить это нарушение, однако в Рослесхозе заявили, что требование согласования было введено только в августе 2019-го.

По закону Республики Хакасия основанием для отзыва главы субъекта может стать решение Верховного суда республики о нарушении им федерального или местного закона или неоднократное грубое и беспричинное неисполнение им своих обязанностей. Процедура отзыва занимает несколько месяцев и проходит в несколько этапов.

Политолог Ростислав Туровский считает, что попытка отозвать главу Хакасии вряд ли будет успешной из-за сложности процедуры. Однако, если процессы в республике будут развиваться негативно, федеральный центр может принять решение снять главу региона с поста в связи с утратой доверия президента.

Местные игроки пытаются подтолкнуть его [федеральный центр. – Прим.ред.] к этому решению, попутно реализовав свои интересы. Успех будет зависеть от того, насколько активной получится кампания. Пока ее ведут малозначительные фигуры, но им важно создать информационную волну», отмечает Туровский.

На фоне проблем с началом отопительного сезона и слабой готовности региона ко второй волне коронавируса популярность Валентина Коновалова у жителей республики снизилась. Однако его сторонники убеждены, что оппоненты просто выбрали удачный момент.

Во всех регионах мы сейчас наблюдаем ситуацию, близкую к катастрофе, и обвинять конкретного губернатора – странно. Может, кого-то просто не устраивает, что в кресле главы республики находится коммунист?» – говорит депутат Верховного совета Хакасии от КПРФ Тайир Ачитаев.

Валентин Коновалов был избран на пост главы Республики Хакасия в 2018 году. Выборы проходили в два тура, при этом голосование все время переносилось из-за того, то соперники поочередно отзывали свои кандидатуры. В результате в избирательном бюллетене осталась одна фамилия. Коновалов во втором туре набрал более 57% голосов избирателей при явке 43%.