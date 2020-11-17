Бывшему лесному министру Дмитрию Маслодудову продлили арест

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Адвокат экс-чиновника продолжает пытаться освободить своего подзащитного из-под стражи. Суд продолжает отказывать в этом. А в этот раз еще и увеличил срок.