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Бывшему лесному министру Дмитрию Маслодудову продлили арест

Бывшему лесному министру Дмитрию Маслодудову продлили арест
Иллюстрация: pixabay.com

Адвокат экс-чиновника продолжает пытаться освободить своего подзащитного из-под стражи. Суд продолжает отказывать в этом. А в этот раз еще и увеличил срок.

#НОВОСТИ
Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края Дмитрию Маслодудову продлили арест. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска, сообщили в Краевом суде
 
Напомним, что задержали бывшего чиновника 18 сентября в 2020 года в рамках возбужденного против него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). День спустя суд взял экс-чиновника под стражу на два месяца — до 17 ноября 2020 года.
 
Адвокат Маслодудова не согласился с таким вердиктом и попытался обжаловать решение в апелляционной инстанции. Но суд оставил его в силе.
Вчера, за день до возможного освобождения, защитник Маслодудова снова ходатайствовал о смягчении меры пресечения и освобождении своего подзащитного из-под стражи. Но суд и в этот раз отказал, продлив чиновнику арест на один месяц и семь суток — до 25 декабря 2020 года.
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