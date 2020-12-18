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Потребкредитование в Красноярском крае просело почти на четверть

Потребкредитование в Красноярском крае просело почти на четверть
Иллюстрация: pixabay.com

По Сибири это один из самых высоких результатов. В целом же по стране сокращение количества подобных займов оказалось еще больше. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

#НОВОСТИ
За 11 месяцев 2020 года в Красноярском края было выдано 27 370 потребительских кредитов, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в НБКИ.
 
Это не самое большое сокращение среди регионов Сибири, попавших в тридцатку лидеров по объемам подобных займов. На первом и втором месте идут Кемеровская и Омская области — 25,2% и 24%. При этом кемеровчане, как и года назад, занимают первую строчку в СФО по числу выданных потребкредитов — 29 166. Возможно это связано с размером долгов по зарплате, накопленных в регионе — они самые большие в стране.
 
В целом по России за январь-ноябрь 2020 года было выдано 13,07 млн потребительских кредитов — это на 26,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
Напомним, что на конец октября 2020 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в Красноярском крае составляла 17,5% от общего объема подобных заимствований.
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