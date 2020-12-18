Потребкредитование в Красноярском крае просело почти на четверть

По Сибири это один из самых высоких результатов. В целом же по стране сокращение количества подобных займов оказалось еще больше. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

За 11 месяцев 2020 года в Красноярском края было выдано 27 370 потребительских кредитов, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в НБКИ.

Это не самое большое сокращение среди регионов Сибири, попавших в тридцатку лидеров по объемам подобных займов. На первом и втором месте идут Кемеровская и Омская области — 25,2% и 24%. При этом кемеровчане, как и года назад, занимают первую строчку в СФО по числу выданных потребкредитов — 29 166. Возможно это связано с размером долгов по зарплате, накопленных в регионе — они самые большие в стране.

В целом по России за январь-ноябрь 2020 года было выдано 13,07 млн потребительских кредитов — это на 26,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.