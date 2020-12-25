Александр Усс разрешил работать свободно придорожным кафе и открыл въезд в Минусинск
Губернатор Красноярского края внес очередные изменения в свой указ о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции. В этот раз они скорее позитивные.
Действующие на сегодня в Красноярском крае ограничения в работе общепита не будут распространяться на заведения, расположенные на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения. Такие изменения губернатор региона внес в свой указ, касающийся мер сдерживания распространения COVID-19.
Помимо этого, глава территории отменил свой указ об ограничительных мероприятиях на территории Минусинска и Минусинского района. Этот документ был принят 10 ноября 2020 года. По нему въезжать на территорию города и района можно было только пройдя медицинский контроль на специально оборудованном КПП.
Оба нововведения начинают действовать с сегодняшнего дня.