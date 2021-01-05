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В продаже появились сувенирные монеты «Выжившие»

В продаже появились сувенирные монеты «Выжившие»
Иллюстрация: www.facebook.com/oleg.rovda

Монеты без указания номинала встречаются в двух вариантах – «золотом» и «серебряном», однако драгоценные металлы для их производства не используются. Это в чистом виде сувенир.

#НОВОСТИ

Фото одно из таких монет опубликовал в своем аккаунте красноярец Олег Ровда, создатель арт-проекта «Ангелы мира».

На аверсе монеты изображен человек в респираторе, медицинская маска и рулон туалетной бумаги. На реверсе призывы соблюдать дистанцию, мыть руки и самоизолироваться.

Именно такие монеты DK.ru в продаже найти не удалось, однако на популярных интернет-площадках встречаются другие варианты «Выживших», цена на них начинается от $0,50. Монеты продаются как в наборах, так и по отдельности. Страной-производителем указан Китай.

Одна из наиболее интересных монет продается в США: в отличие от других сувениров она круглой формы, упакована в пластиковый чехол, а надпись на монете не просто констатирует факт «я пережил коронавирус в 2020», но и выражает эмоциональное отношение к прошедшему году и эпидемии.

Интересно, что премия «Человек года-2020» в Красноярске прошла в стилистике сериала «Lost» - «Выжившие».

 

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