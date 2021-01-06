Шесть баров Красноярска проверили на соблюдение ковидных ограничений

В ряде случаев проверки проводились в результате жалоб жильцов домов, в которых находятся соответствующие заведения. Информация подтвердилась лишь частично.

В этот раз контролирующие органы проверяли соблюдение кафе и барами ограничений времени работы, введенных последними изменениями в антиковидный указ губернатора.

В поле зрения проверяющих попали, расположенные в центре Красноярска: караоке-бар «Шаляпин», кафе-бар «New York», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», барбершоп «KROiKA», караоке-бар «Bred Pittь» и хип-хоп бар «JOE. Пеший».

На некоторые из этих заведений в соцсетях жаловались сами красноярцы, сообщая о том, что здесь громко играет музыка в ночное время, а значит, заведения продолжают работать», — рассказали в мэрии.

Однако по итогам рейда нарушение режима было обнаружено лишь в барбершопе «KROiKA», да и то лишь частичное — несколько посетителей ждали такси внутри заведения. Увидев рейдовую группу, они вышли на улицу. Администрация же барбершопа получила предупреждение.