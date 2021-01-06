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Шесть баров Красноярска проверили на соблюдение ковидных ограничений

Шесть баров Красноярска проверили на соблюдение ковидных ограничений
Иллюстрация: admkrsk.ru

В ряде случаев проверки проводились в результате жалоб жильцов домов, в которых находятся соответствующие заведения. Информация подтвердилась лишь частично.

#НОВОСТИ
В этот раз контролирующие органы проверяли соблюдение кафе и барами ограничений времени работы, введенных последними изменениями в антиковидный указ губернатора.
 
В поле зрения проверяющих попали, расположенные в центре Красноярска: караоке-бар «Шаляпин», кафе-бар «New York», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», барбершоп «KROiKA», караоке-бар «Bred Pittь» и хип-хоп бар «JOE. Пеший».
На некоторые из этих заведений в соцсетях жаловались сами красноярцы, сообщая о том, что здесь громко играет музыка в ночное время, а значит, заведения продолжают работать», — рассказали в мэрии.
Однако по итогам рейда нарушение режима было обнаружено лишь в барбершопе «KROiKA», да и то лишь частичное — несколько посетителей ждали такси внутри заведения. Увидев рейдовую группу, они вышли на улицу. Администрация же барбершопа получила предупреждение.
 
Напомним, что, согласно последней версии указа губернатора Красноярского края, предприятия общепита в регионе могут работать до 21:00. Глава региона объяснял такое решение тем, что эти заведения не должны функционировать как досуговые. К «обычному» режиму — до 23:00 — они смогут вернутся 11 января.
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