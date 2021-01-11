Закрытый из-за карантина бар признали лучшим в Красноярске

Заведение прекратило работать сразу после внесения в антиковидный указ губернатора очередных изменений, которые еще больше сокращали время работы общепита.

Красноярский The Welcome Bar признали лучшим баром города в 2020 году по версии отраслевого портала Inshaker.

Премия Inshaker Bar Awards вручается ежегодно по результатам голосования зарегистрированных пользователей платформы — в основном это профессиональные бармены. В 2020-м их (проголосовавших) было 487 человек. Победители выбирались в 19 городах России. Сколько всего заведений было заявлено от каждого из этих городов, неизвестно.

The Welcome Bar уже получал премию Inshaker Bar Awards в 2019 году.