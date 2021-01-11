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Закрытый из-за карантина бар признали лучшим в Красноярске

Закрытый из-за карантина бар признали лучшим в Красноярске
Иллюстрация: instagram.com/thewelcomebar

Заведение прекратило работать сразу после внесения в антиковидный указ губернатора очередных изменений, которые еще больше сокращали время работы общепита.

#НОВОСТИ
Красноярский The Welcome Bar признали лучшим баром города в 2020 году по версии отраслевого портала Inshaker.
 
Премия Inshaker Bar Awards вручается ежегодно по результатам голосования зарегистрированных пользователей платформы — в основном это профессиональные бармены. В 2020-м их (проголосовавших) было 487 человек. Победители выбирались в 19 городах России. Сколько всего заведений было заявлено от каждого из этих городов, неизвестно.
 
The Welcome Bar уже получал премию Inshaker Bar Awards в 2019 году.
 
Напомним, что во второй половине декабря, после введения дополнительных ограничений времени работы общепита, бар сообщил, что закрывается до их отмены. Вчера вечером The Welcome Bar объявил, что снова начинает работать. Также заведение открыло собственную доставку lama.delivery.
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