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«Первая ласточка»: один из баров Красноярска закрылся после введения новых ограничений

«Первая ласточка»: один из баров Красноярска закрылся после введения новых ограничений
Иллюстрация: instagram.com/thewelcomebar

Вчерашние изменения в антиковидный указ губернатора вызвали бурный резонанс среди представителей ресторанного и барного бизнеса Красноярска. Некоторые и вовсе стали закрываться «до лучших времен».

#НОВОСТИ
Красноярский The Welcome Bar с сегодняшнего дня не работает. Об этом коллектив заведения сообщил в соцсетях.
Мы замораживаем бар на неопределенный срок — до снятия ограничительных мер», — сказано в посте.
Таким образом руководство заведения отреагировало на вчерашние изменения указа губернатора Красноярского края, которые вводят дополнительные ограничения на работу общепита в регионе. В частности, сокращают время работы еще на два часа и запрещают деятельность 31 декабря и 1 января. Эти нововведения будут действовать до 11 января 2021 года.
 
Напомним, что первые ограничения времени работы ресторанов и баров в Красноярском крае (до 23 часов) начали действовать 24 октября 2020 года. Еще тогда в Красноярске закрылось пять баров. Позже общепиту запретили проводить любые массовые мероприятия (свадьбы, корпоративы и т.п.).
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