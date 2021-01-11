За нарушение масочного режима на каникулах оштрафовали почти 200 красноярцев и предприятий

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, за 11 праздничных дней сотрудники различных подразделений администрации города, полиции и Росгвардии проверили 1024 объекта.

Инспекционные бригады проверяли торговые центры, рестораны и остановки. Напомним, в Красноярском крае действует указ губернатора об установлении масочного режима, обязывающий граждан носить средства индивидуальной защиты в том числе и находясь на остановке.

За десять дней были проверены 392 предприятия торговли, 477 объектов общепита, 155 остановочных пунктов. Как уточняет пресс-служба мэрии, выявлено 198 нарушений, кроме того участники рейдов провели с горожанами 750 профилактических бесед. На нарушителей масочного режима составили 191 протокол.

Основная цель подобных проверок – сохранить здоровье горожан», – отметил руководитель службы городовых Андрей Бяков.

В ходе рейда проверяющие в первую очередь обращают внимание на то, как соблюдают меры безопасности в торговых точках: нанесена ли разметка, есть ли антисептики, маски, предупреждающая информация для посетителей и т.д. Каким образом организовано оповещение внутри ТЦ, есть ли необходимые средства индивидуальной защиты на информационных пунктах. Кафе и рестораны проверяют на предмет соблюдения установленного губернатором режима работы – до 10 января включительно предприятия общепита могли работать лишь до 21.00, с сегодняшнего дня режим их работы продлен до 23.00.

Как уточняют в мэрии, проверки будут продолжаться до снятия всех ограничений. Штраф за нарушение масочного режима для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.