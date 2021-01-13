«Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице

По данным информационного агентства, в Красноярской краевой больнице, в том числе в кабинете главного врача идут следственные мероприятия. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Факт нахождения следователей в больнице подтвердили источники DK.ru. В рамках какого уголовного дела ведется следствие, пока не сообщают ни правоохранительные органы, ни краевой минздрав. Получить комментарий DK.ru на данный момент не удалось.

Возможно, следственные действия связаны с нарушениями при поставке медицинского оборудования и расходных материалов.

Напомним, в последние несколько лет с Краевой больницей было связано несколько громких историй. Так, новый хирургический корпус, который должен был быть построен к универсиаде, открылся лишь в декабре 2019 года. Тогда в краевом министерстве строительства сообщали, что задержка произошла из-за длительных торгов и долгого процесса изменений в проектно-сметной документации больницы. За срыв сроков строительная компания «Сибиряк» должна выплатить управлению капитального строительства штраф.

Еще один скандал был связан с недоначислением сотрудникам больницы коронавирусных выплат в размере почти миллиона рублей.

Отметим, что коллектив краевой больницы и ее главный врач Егор Корчагин были признаны «Человеком года-2020» по версии «Делового квартала» вместе с коллективами других больниц Красноярска, где открыты коронавирусные госпитали.